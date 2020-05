Il colosso di e-commerce Amazon ha recentemente attivato anche in Italia i pagamenti con finanziamento Cofidis tramite CreditLine, ovvero una modalità di rateizzazione alternativa al proprio pagamento a rate.

Ebbene sì, per chi non lo sapesse, il colosso di Seattle ha attivato, ormai da qualche mese, la possibilità per tutti gli utenti di pagare a rate i prodotti acquistati. Scopriamo ora il nuovo metodo di finanziamento.

Amazon ha attivato il finanziamento Cofidis tramite CreditLine

Per tutti gli utenti che dispongono il proprio conto corrente collegato come metodo di pagamento su Amazon, il finanziamento Cofidis in questione viene mostrato direttamente come opzione di pagamento utilizzabile attraverso la piattaforma CreditLine e disponibile su una serie di prodotti specifici, ad esempio smartphone Realme, smart TV e altri prodotti.

Il funzionamento è davvero molto semplice, una volta selezionato il prodotto idoneo, che si desidera acquistare a rate, basta accedere alla pagina di conferma dell’ordine di Amazon e scegliere CreditLine come metodo di pagamento. A questo punto il sistema vi reindirizzerà sul sito ufficiale di Cofidis, dal quale potrete scegliere la modalità di rateizzazione, che parte da 3 fino ad arrivare a 24 mesi, compilando una domanda che dovrà essere successivamente approvata.

Una volta che riceverete la conferma, il sistema preleverà il credito stabilito con il costo delle commissioni in base alla quantità di rate scelte, direttamente dal conto corrente che avrete collegato ad Amazon. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla formula CreditLine di Cofidis. Sicuramente dovrete pazientare un po’ per il rilascio globale, ma nemmeno tanto!.