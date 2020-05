Nonostante siano ormai passati più di tre anni, Nintendo Switch non ha ancora un nuovo gioco Metroid. Il franchise è presente sulla console solo nelle versioni Nintendo Swtich Online dai Metroid e Super Metroid. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, potrebbero essere rilasciati tre classici giochi Metroid.

Secondo rumors, su Switch arriverà a breve una trilogia Metroid Prime. Con un primo rilascio sul lontano Nintendo GameCube, seguita da una di trilogia rimasterizzata su Wii con controllo del movimento, VG247 ha individuato un elenco svedese per un ritorno su Switch della trilogia.

Metroid Prime trilogy, a breve arriverà l’annuncio ?

Nell’elenco compare anche una data di rilascio provvisoria il 19 giugno. Dopo essere stata scovata online, però, l’elenco è stato rimosso. Questo è solo l’ultimo di una serie di perdite dei rivenditori che indicano un rilascio della versione Wii della trilogia Metroid diretta a Switch. Ciò non sorprenderebbe date le ultime vicende di Nintendo.

Questo mese, la società ha lanciato a sorpresa un nuovo gioco di Paper Mario, svelandolo pochi mesi prima della data di uscita. Con l’E3 2020 cancellato, e con esso l’evento Nintendo Direct, è possibile che Nintendo stia pianificando di fare altri annunci a sorpresa sui giochi. La trilogia Metroid Prime per Switch è potenzialmente uno di questi.

Nel frattempo c’è tanta attesa per Metroid Prime 4, apparentemente non vicino al rilascio. Il lancio della vecchia trilogia su Switch potrebbe essere un modo per accontentare i fan in attesa di un vero sequel. Non possiamo far altro che attendere un’annuncio ufficiale da parte di Nintendo.