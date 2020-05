BENNET non smette mai di stupire! Questa volta giunge ai nostri occhi un nuovo volantino contenente un’offerta davvero speciale. Il titolo della promozione è “I Freschi Sottocosto” ed ha in serbo una vera chicca per gli appassionati dell’azienda statunitense Apple. L’unico problema è che restano ancora pochissimi pezzi prima che questa occasione si volga al termine, dunque AFFRETTATEVI!

BENNET: le caratteristiche dell’Iphone 11

Essa prevede un iPhone 11, a soli 599€ dotato di una memoria interna da 64 GB. Ma cosa offre il modello in super promozione? Innanzitutto lo smartphone dell’azienda Apple riserva uno schermo Liquid Retina LCD da 6,1 pollici. Esso ha una nuova CPU Apple A13 Bionic ed una doppia fotocamera, entrambi da 12 megapixel, formati da un obiettivo grandangolare e uno ultra-grandangolare; frontalmente la fotocamera singola raggiunge i 12 megapixel con la possibilità di registrare video con slow-motion a 120 fps; il dispositivo presenta, inoltre, un sensore Face ID più rapido, capace di riconoscere i volti da più angolazioni, e la possibilità di registrare video 4K a 60 fps. Il livello di resistenza all’acqua è fino a 2 metri per 30 minuti, secondo lo standard IP68. La rete cellulare contiene la nuova tecnologia Ultra wideband grazie al nuovo chip Apple U1 e la tecnologia Dolby Atmos. Per finire ha un Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

La promozione è iniziata il 28 maggio e terminerà il 10 giugno 2020. Ma non è certo che i pezzi dureranno fino a data stabilita, essendo questi solamente 800. In più ogni cliente potrà addirittura acquistarne 2 pezzi. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è pari al 28%, (percentuale molto alta, considerando che si tratta di un prodotto in voga).