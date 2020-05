CoopVoce batte TIM con la ChiamaTutti TOP 50, ecco prezzo e contenuti

Le scelte di ogni gestore sono ovviamente pensate e di conseguenza prese per portare avanti l’attività nel più fiorente dei modi. Molte realtà sono partite con tanti buoni propositi per poi finire nel dimenticatoio, ma in questo caso si parlerà di un gestore che è riuscito a diventare uno tra i migliori in assoluto. Stiamo parlando di CoopVoce, azienda che esiste dal lontano 2007 e che solo negli ultimi anni è riuscita ad arrivare all’apice delle classifiche di gradimento.

Inizialmente nessuno voleva le sue offerte perché povera di contenuti, nonostante i prezzi fossero molto allettanti. Ora invece tutto è cambiato anche di conseguenza alla nuova strategia intrapresa, la quale ha visto i contenuti crescere a dismisura. L’esempio perfetto è fornito proprio dalle ultime promozioni lanciate sul mercato da CoopVoce.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 50 è un connubio di qualità e quantità, ma a risaltare è anche il prezzo mensile

Una delle ultime idee in casa CoopVoce è stata la ChiamaTutti TOP 50, promozione che mette il gestore virtuale al pari degli altri sotto diversi punti di vista. Con soli 10 euro al mese infatti l’azienda vanta minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS con tanto di 50GB in 4G per navigare sul web sotto rete Vodafone.

Il prezzo mensile è di soli 10 euro e inoltre dura per sempre senza mai cambiare. L’offerta non è disponibile solo per tutti i nuovi utenti, ma anche per tutti quei clienti che hanno sottoscritto nuove promozioni proprio in casa CoopVoce. L’offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale.