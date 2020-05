CoopVoce: battuta la concorrenza con un'offerta da 50GB a pochi euro

La storia di CoopVoce, il noto gestore di telefonia mobile in ambito virtuale, risulta abbastanza controversa. Stiamo parlando infatti di una realtà che inizialmente non ha trovato tutti i benefici che credeva di poter trarre dalla sua nuova avventura. L’azienda nel 2007 infatti decise di investire nel mondo della telefonia mobile, ma senza particolari successi.

Ora come ora però le cose sono fortunatamente diverse per il provider che detiene la leadership. CoopVoce infatti ha modificato in tutto e per tutto la sua strategia, visto che in molti proprio non riuscivano a concepire la quantità di contenuti all’interno delle promozioni. Ora, oltre ai prezzi molto bassi, ci sono anche tantissimi minuti e giga per tutti. Questo ha portato quindi il gestore a diventare uno dei più desiderati ma anche uno dei più affidabili in assoluto.

CoopVoce: gli utenti sono felicissimi di poter sottoscrivere la nuova ChiamaTutti TOP 50

Gli ultimi mesi hanno dimostrato ancora una volta la forza di CoopVoce, gestore che in un modo o nell’altro è riuscito a modificarsi in corso d’opera. La sua offerta migliore testimonia il compimento di una strategia che era inizialmente mirata proprio ad accaparrarsi tantissimi utenti.

La nuova ChiamaTutti TOP 50 è ora come ora una delle promo più valutate dagli utenti che si ritrovano a cambiare gestore. Parliamo infatti di una soluzione che non si risparmia il nulla se non nel prezzo. Per soli 10 € al mese potresti avere infatti minuti senza limiti per telefonare chiunque voi vogliate, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web.