WindTre ha recentemente lanciato un’offerta davvero unica nel suo genere, una soluzione da ben 200 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancata comunque dalla possibilità di attivazione indistintamente dalla provenienza.

A differenza delle classiche promozioni operator attack, quindi raggiungibili solo ed esclusivamente se in possesso di determinati pre-requisiti, in questo caso l’attivazione risulta essere alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale. Le differenze risiedono solo nei costi iniziali da sostenere, nello specifico parliamo di 10 euro per i nuovi clienti, mentre di 19,99 euro per tutti coloro che sono già in possesso di una SIM ricaricabile WindTre.

Da segnalare la presenza di un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, entro tale periodo il cliente non potrà abbandonare WindTre senza incappare nel pagamento di una penale del valore di 49 euro.

WindTre: le promozioni sono davvero interessanti

La Unlimited 200 Special resta sicuramente una delle migliori promozioni del periodo, proprio perché permette ad ogni consumatore di godere di illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, di 200 giga di internet alla velocità del 4.5G, per finire poi sui 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’unica nota negativa, fra le tante positività viste in quest’articolo, riguarda sicuramente il prezzo finale di vendita. Per l’attivazione dell’offerta sono infatti necessari 29,99 euro al mese, una richiesta decisamente elevata se confrontata con le operator attack attualmente disponibili sul mercato italiano.

Non sono stati posti limiti alla massima velocità di navigazione raggiungibile, né in altri campi. Per attivare la promozione sarà necessario recarsi personalmente presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.