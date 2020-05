Il 19 maggio, è stato il quinto anniversario dell’uscita del terzo capitolo di uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di The Witcher. Questo videogioco, è stato sviluppato dalla Project Red, una casa sviluppatrice polacca e successivamente distribuito da Atari nel resto del mondo. In poco tempo The Witcher ha raggiunto oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo. Si tratta di una storia Fantasy che ruota intorno ha uno strigo di nome Geralt di Rivia. È un videogioco pensato per PC, a giocatore singolo, di cui sono usciti un totale di 3 capitoli, di cui l’ultimo, The Witcher: Wild Hunt, nel 2015.

The Witcher gratis, ecco come ottenerlo

Al momento attuale, la CD Project, casa di distribuzione del videogioco, si sta occupando di promuovere un mini gioco di carte collezionabili, basato su The Witcher. Per questo motivo ha deciso, iscrivendosi alla newsletter di GOG.com, verrà regalata una carta gratis. Ma c’è di più, perché oltre a questo, verrà regalato una copia gratis del primo capitolo di The Witcher in versione integrale. Aprendo l’apposito link, vi si aprirà una pagina in cui vi verrà chiesto di cliccare su Subscribe and Flame e di fare successivamente il login con il vostro account GOG.com. È possibile loggarsi anche con l’account di Facebook.

Prima di terminare l’accesso, è possibile che vi si richieda un codice per l’autenticazione a due fattori, che vi riporterà di nuovo a cliccare su Subscribe and Claim. A quel punto dovete premere Get it free e finalmente potrete ottenere il videogioco. Lo troverete disponibile gratuitamente, anziché al prezzo di poco più di un dollaro. Tuttavia, per poter realmente giocare a The Witcher, avrete bisogno di una serie di requisiti minimi da possedere sul vostro PC. Ecco quali sono: