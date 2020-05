L’emergenza sanitaria di questi giorni ha visto le principali aziende di telefonia attive in Italia in prima linea. Anche TIM ha garantito ampio supporto a tutti i suoi utenti, specie per coloro che sono stati chiamati a svolgere da casa la loro attività lavorativa o didattica.

TIM prevede Giga senza limiti per lo smart working

In nome delle nuove esigenze degli italiani, TIM ha messo a disposizione una serie di promozioni utili per consentire attività di smart working o anche – nel caso di studenti – attività per la didattica a distanza.

Anche nel corso della cosiddetta fase due, TIM non farà mancare il suo pieno supporto ai clienti. In particolare modo, il provider di telefonia ha previsto delle novità importanti per gli studenti. Per meglio ottemperare alle attività di insegnamento digitale, gli utenti più giovane potranno attivare Giga senza limiti sulle principali piattaforme di elearning.

L’iniziativa di TIM nasce da un accordo siglato con le principali istituzioni scolastiche in Italia ed anche con i principali Atenei del nostro paese. In base a quanto previsto dalle condizioni generali dell’offerta, sarà quindi possibile navigare senza problemi di traffico su un vasto numero di app e software. Tra i titoli compatibili, si segnalano anche Office 365 o Google Suite for Education.

Attivare l’offerta che prevede Giga illimitati è molto semplice. Tutti gli utenti non dovranno fare altro che controllare la disponibilità della promozione nella propria area riservata sul sito di TIMparty, il portale dedicato a sconti e premi per chi è già abbonato a TIM. Ad oggi, non sono previste scadenze per questa iniziativa speciale.