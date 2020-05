Potendo scegliere nessuno si sognerebbe mai di portarsi dietro uno smartphone le cui radiazioni sono paragonabili a quelle emesse da una piccola barra di plutonio. In nessun caso si rientra in questo contesto e non esiste nessuna correlazione scientifica tra tumori ed onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi. Ad ogni modo è sempre meglio optare per i dispositivi più sicuri.

Dal punto di vista tecnico i comitati per le telecomunicazioni stabiliscono per l’Europa un limite per il valore SAR pari a 2W/Kg di peso corporeo per radiazioni alla testa. Secondo alcuni studi condotti dall’ufficio Bundesamt Fur Strahlenschutz esistono alcuni telefoni che si avvicinano pericolosamente al valore limite. I reali pericoli non sono stati comprovati ma meglio non scegliere questi modelli che troviamo nella lista ufficiale.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Allo stesso tempo gli esperti hanno parlato anche di telefoni con basse radiazioni. Sono da ritenersi più conservativi sotto il profilo delle onde emesse e visti i valori non rappresentano un pericolo nemmeno per un utilizzo a lungo termine per più ore al giorno. Questi sono i modelli da preferire rispetto ai precedenti.