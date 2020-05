Iliad sforna una grande novità a sorpresa per tutti gli utenti

Correre dietro a tutti i grandi gestori che si occupano di telefonia mobile in Italia risulterebbe proibitivo per qualsiasi nuova realtà. Così non è stato per Iliad, azienda che è arrivata due anni fa e che fin da subito ha cominciato a dettare legge.

Le sue offerte sono apparse immediatamente come appetibili per gli utenti, i quali non ci hanno pensato due volte prima di sottoscriverle in pianta stabile. Tanti sono scappati quindi dai loro gestori riferimento come ad esempio Tim e Vodafone, che con le loro campagne promozionali ora vogliono recuperare la clientela persa. A tal proposito Iliad scelto di proseguire con la sua solita linea, basata su due o tre promozioni ma di vecchio stampo. Tra queste ci sono le più importanti, le quali sono contenuti ancora sul sito ufficiale dell’azienda.

Iliad, gli utenti sono sempre di più ed arriva anche una novità molto attesa da tutti coloro che amano viaggiare

Se inizialmente nessuno dava credito a Iliad, dopo due o tre mesi la scena è totalmente cambiata. Ora il gestore è uno dei migliori, e a testimoniarlo sono gli stessi utenti che sono felicissimi di aver sottoscritto una delle sue promo. Tra queste ci sono ancora disponibili la Solo Voce e la Giga 50, due soluzioni che includono al loro interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori di telefonia mobile e fissa.

Ma seconda però include anche 50 giga di traffico dati in 4G, e come tutte le altre promo con internet permetterà finalmente 4GB di roaming all’estero. La Solo Voce costa 4,99 euro al mese mentre la Giga 50 7,99 euro al mese.