Comet torna ad entusiasmare i consumatori pronti a fare di tutto pur di risparmiare il più possibile con i propri acquisti, il volantino attuale raccoglie al proprio interno tante occasioni da non lasciarsi sfuggire, a partire proprio dalla categoria degli smartphone.

Se con Euronics e Trony vi siete abituati a prestare attenzione alla localizzazione dei volantini, sappiate che con Comet non correrete alcun rischio, gli acquisti potranno essere completati sia online che nei punti vendita in Italia. Effettuando un ordine sul sito, la spedizione presso il domicilio è gratuita al superamento della spesa di 49 euro.

Da segnalare, per gli utenti che vogliono puntare verso top di gamma, ma che non dispongono della liquidità necessaria per l’acquisto, la presenza della rateizzazione a Tasso Zero, attivabile solo al superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Volantino Comet: queste offerte vi faranno dimenticare tutto

Le offerte migliori legate al volantino Comet si appoggiano integralmente sui dispositivi di casa Huawei; per quanto riguarda la fascia alta non possiamo che essere entusiasti della presenza dello Huawei P30 Pro, un buonissimo dispositivo, sebbene sia dello scorso anno, ancora perfettamente in grado di dire la sua nel mercato della telefonia mobile, grazie anche alla presenza dei Servizi Google, al prezzo di 599 euro.

Per quanto riguarda la fascia più bassa incrociamo Huawei Nova 5T e Huawei P40 Lite, sono entrambi ottimi terminali, ma va ricordato ad ogni modo che il P40 Lite non integra i servizi Google.

Le altre offerte del volantino Comet sono integralmente raccolte nelle pagine inserite qui sotto.