Il noto produttore cinese Vivo ha da poco presentato un nuovo smartphone top di gamma a marchio iQOO, cioè il nuovo Vivo iQOOZ1 5G. Nonostante questo, nei piani di Vivo sono già presenti due altri device che verranno presentati ufficialmente per il mercato cinese a giugno, cioè i nuovi Vivo X50 e Vivo X50 Pro.

Ecco alcune immagini renders dei prossimi smartphone di Vivo

I due nuovi dispositivi a marchio Vivo sono apparsi poche ore fa online su alcune prime immagini renders. Da queste immagini possiamo osservare come il design sarà pressoché in linea con quello presente sugli ultimi device top di gamma della concorrenza, come ad esempio sugli ultimi Oppo Find X2 Pro e OnePlus 8 Pro.

Sulla parte frontale, infatti, i nuovi Vivo X50 e Vivo X50 Pro potranno vantare la presenza di un ampio display con i bordi leggermente curvi. Come sui dispositivi dei vari competitors, sul lato sinistro del pannello sarà presente un foro per la fotocamera anteriore (da questi renders il foro sembra essere decisamente molto piccolo). I pannelli di entrambi i device avranno poi un refresh rate pari a 90Hz. La parte posteriore dei due dispositivi ospiterà ovviamente il comparto fotografico.

Sia il Vivo X50 che il Vivo X50 Pro saranno dotati di quattro fotocamere posteriori. Il sensore fotografico dovrebbe essere su entrambi da 48 megapixel (nello specifico dovrebbe trattarsi del sensore fotografico Samsung GN1). Tuttavia, la versione Pro dovrebbe disporre di qualche feature in più, come ad esempio una lente periscopica in grado di effettuare scatti con uno zoom ibrido fino a 60X.