Nelle ultime ore sul social network Instagram è sbarcata un’ulteriore novità per tutti gli utenti che, dopo aver introdotto la possibilità di rivedere le Live Video direttamente su IGTV, ha annunciato l’arrivo anche della sezione Guide.

Le Guide si concentreranno soprattutto sui cosiddetti Wellness Content, ovvero dei veri e propri contenuti dedicati al benessere delle persone. Ecco tutti i dettagli.

Instagram ha introdotto le Guide

Ecco la dichiarazione della piattaforma che riguarda l’introduzione della nuova sezione: “Vogliamo che Instagram sia un luogo in cui sia possibile trovare facilmente informazioni affidabili e ispirazione dai vostri account preferiti. Ecco perché vi presentiamo le Guide, un modo per scoprire più facilmente consigli, suggerimenti e altri contenuti dei vostri creatori, personaggi pubblici, organizzazioni ed editori preferiti su Instagram“.

Tra gli argomenti trattati troveremo moltissimi consigli su:

Come prendersi cura del proprio benessere

Come gestire il dolore

Come gestire l’ansia

Come mantenere le relazioni con gli altri

Per poter visualizzare una guida vi basterà visitare il profilo ufficiale dei Creatori o delle organizzazioni partecipanti, un esempio sono @afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong e @eenfance. Successivamente toccare la nuova icona centrale posizionata al di sotto dei pulsanti “segui” e “messaggi”.

In un futuro, come fa sapere il colosso, l’accesso alle Guide sarà consentito anche attraverso la nuova tab esplora. Gli utenti che vorranno potranno decidere di condividere i relativi contenuti sulla propria Storia. Le Guide sono già disponibili anche in Italia a partire dall’ultima versione di Instagram, sia su Android che su iOS. Non ci resta che andare a scoprirla!.