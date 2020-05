Samsung Galaxy A41 è adesso disponibile in Italia e può essere acquistato sull’e-commerce di Samsung, nonché presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di elettronica di consumo e degli operatori telefonici.

Samsung Galaxy A41, caratteristiche e prezzi

Lo smartphone è dotato di uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia, all’interno del quale si nasconde la fotocamera frontale per selfie da 25 MP. Di dimensioni compatte e dalla superficie posteriore ergonomicamente curva, Samsung Galaxy A41 si adatta comodamente al palmo della mano e garantisce una presa confortevole.

Il dispositivo è pensato per offrire una lunga autonomia, è dotato di una batteria da 3.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15 W ed è alimentato dal SoC MediaTek MT6768 con processore octa-core (Dual Core 2.0 GHz + Hexa Core 1.7 GHz). Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A41 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, accompagnato da una ultra-grandangolare da 8 MP ed un sensore di profondità da 5 MP. Questa configurazione permette di catturare immagini ricche di dettaglio tanto di giorno quanto in condizioni di scarsa luminosità, foto panoramiche e delle belle foto-ritratto con il soggetto in primo piano in risalto. Il dispositivo è anche dotato di lettore di impronte digitali in-display e può essere sbloccato anche mediante il riconoscimento del volto.

Samsung Galaxy A41 è disponibile nei colori Prism Crush Black, Prism Crush White e Prism Crush Blue al prezzo di 299,90 euro prezzo i canali di vendita sopra indicati.