Iliad rinnova le sue offerte con un'aggiunta incredibile e molto richiesta

Continuare ad incensare Iliad con parole e frasi di circostanza sarebbe superfluo, visto che questo gestore è ormai diventato un’abitudine. I suoi successi sono infatti all’ordine del giorno, visto che i dati parlano da soli e da tanto tempo. Questo gestore proveniente dalla Francia è riuscito a sedersi al tavolo dei grandi in poco tempo, soprattutto grazie alla sua strategia che si è rivelata vincente.

Ora come ora infatti sembra che il quarto posto in classifica dietro ai colossi di sempre del mercato della telefonia sia ampiamente confermato. Al cospetto di Iliad ci sono ora infatti più di 5,6 milioni di utenti attivi con una delle offerte proposte dal provider. Proprio negli ultimi giorni il gestore ha ufficializzato un fatturato di 150 milioni in questi mesi del 2020, oltre all’aumento di mezzo milione di utenti. In questo momento però si sta facendo di tutto per contrastare la concorrenza, e l’azienda avrebbe introdotto pertanto una grande novità.

Iliad, arriva la novità che tutti hanno sempre voluto: nella migliore offerta ci sono più giga per navigare all’estero

Sul sito ufficiale è ancora possibile sottoscrivere l’offerta migliore di Iliad, ovvero la celebre Giga 50. Si tratta di una soluzione che riesce a conciliare al suo interno convenienza e qualità allo stato puro, visto che ci sono 50 giga di traffico dati in 4G. Inoltre sono disponibili anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti, per un totale di soli 7,99 euro al mese per sempre.

Durante le ultime settimane è poi rimbalzata ovunque la notizia che Iliad ha introdotto finalmente 4GB di traffico dati in roaming.