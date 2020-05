Esselunga è riuscita a sorprendere nuovamente i consumatori italiani con il lancio di un volantino perfettamente in grado di avvicinare l’acquisto di un modello non più di ultimo grido, offrendolo però ad un prezzo relativamente basso.

Coloro che saranno interessati a completare l’acquisto dovranno assolutamente recarsi personalmente in negozio, segnaliamo infatti l’impossibilità di approfittare della stessa offerta sul sito ufficiale o altrove in Italia. La campagna è comunque attiva fino al 27 maggio, a patto che le scorte non si esauriscano in anticipo.

Volantino Esselunga: tutte le offerte da non lasciarsi sfuggire

Il volantino Esselunga ne ha davvero per tutti i gusti, a partire ad esempio dalla nuova offerta tech pensata per i consumatori che amano il brand Apple, e sopratutto sono alla ricerca di un dispositivo che oggi potremmo definire vintage. Gli interessati possono infatti acquistare l’Apple iPhone 7 spendendo 299 euro, ma ne vale davvero la pena?

La scheda tecnica dimostra in parte la sua inadeguatezza in confronto ai terminali attualmente in commercio, si tratta di un dispositivo con display da 4.7 pollici Retina HD, annesso ad un processore A10 Fusion, soli 2GB di RAM ed un comparto fotografico composto da una sola fotocamera posteriore da 12 megapixel. Anteriormente troviamo un componente da 7 megapixel, concludono le specifiche un chip NFC, la certificazione IP67 e la memoria interna non espandibile da 32GB.

La versione in vendita è la no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.