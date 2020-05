Enel energia: attivo ufficialmente il bonus Coronavirus

Da anni, ormai, Enel Energia ricopre un ruolo fondamentale nel settore Italiano dell’energia elettrica e del gas naturale. Con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, la società elettrica ha quindi rilevato un aumento smisurato dei consumi da parte dei propri clienti che, costretti a restare in casa, si sono riversati sul web, dedicandosi allo Smart Working, alla didattica online ed al recupero di serie TV lasciate in sospeso. Per questo motivo, quindi, Enel ha deciso di alleggerire le bollette degli Italiani introducendo alcuni bonus per tutti gli utenti che aderiranno al programma fedeltà enelpremia WOW!. Ecco quindi di seguito i vantaggi ottenibili: