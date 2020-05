Da anni, ormai, Netflix domina in maniera incontrastata il mercato dello Streaming online, con le sue tanto acclamate produzioni originali. Tra le serie TV che hanno riscosso maggiore successo negli ultimi mesi, emergono a sorpresa After Life, Peaky Blinders e Sex Education. A causa dell’emergenza Coronavirus e del forzato Lockdown, infatti, milioni di persone si sono riversate sulla piattaforma americana, applicando la modalità di Binge Watching su molteplici titoli tra cui, quindi, anche quelli appena citati. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sull’arrivo delle prossime stagioni.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: ecco le ultime novità sulle nuove season

Parliamo di Peaky Blinders. Apprezzata dagli utenti per la sua inestimabile originalità, la serie televisiva, che racconta i fatti di una banda ambientata nel primo dopoguerra Inglese, è stata riconfermata per una sesta stagione. Sfortunatamente, a causa dell’emergenza sanitaria globale, le riprese sono state temporaneamente sospese, costringendo la produzione a far slittare la data di rilascio, prevista ora per il secondo semestre del 2021. Ciononostante, però, nulla risulta essere ancora confermato.

Continuiamo con Sex Education. La serie TV, che racconta in modo sincero ed esplicito la vicende di un gruppo di adolescenti, si ripropone ufficialmente in una terza stagione. Anche in questo caso, purtroppo, le riprese sono state interrotte bruscamente a causa dell’emergenza Covid-19, il che significa che i fan della serie dovranno attendere qualche mese in più per il rilascio della nuova season.

Chiudiamo infine con After Life. In questo caso la situazione è del tutto differente. Dopo il recente rilascio della seconda stagione, purtroppo i produttori non hanno ancora confermato l’arrivo di una terza season. Si attendono con ansia ulteriori informazioni.