Le serie tv permettono ai consumatori di passare del tempo in questa situazione attuale in cui il Coronavirus si diffonde non solo in Italia, ma in gran parte dei Paesi. Fortunatamente ci sono tantissime piattaforme di streaming online che permettono la visione di numerosi contenuti multimediali e quelle più gettonate sono sicuramente quella di Netflix, Prime Video, Disney Plus e Infinity.

Amazon Prime, Netflix, Infinity e Disney Plus super gettonate per le loro serie tv: ecco quali sono quelle da non perdere assolutamente

La piattaforma di streaming online di Amazon, Prime Video, è molto gettonata soprattutto per una nuova lista con la quale propone le maratone di serie televisive da fare assolutamente se il tempo a disposizione è molto. Da guardare assolutamente Desperate Housewives che racconta le vicende misteriose che coinvolgono quattro casalinghe amiche, delle vite piene di intrighi amorosi e non. Un’altra serie tv da guardare su Prime è Hunters con la partecipazione di Al Pacino che racconta la storia di un gruppo di cacciatori di nazzisti.

Su Netflix, invece, sono molto gettonate Lucifer e Le terrificanti avventure di Sabrina. La prima racconta la storia di Lucifero che decide di uscire dagli inferi con il suo braccio destro per vivere a Las Vegas e aprirsi un Night Club. La seconda racconta le vicende di Sabrina che conduce una vita apparentemente normale, ma in realtà è anche una strega.

Gli utenti di Disney Plus non fanno altro che apprezzare la nuova serie televisiva conosciuta come The Mandalorian. Una fiction che racconta le vicende di un uomo cacciatore di taglie, che si fa strada attraverso i confini più remoti della galassia.

Infine, su Infinity è molto apprezzata Young Sheldon lo spin-off di The Big Bang Theory che racconta le vicende di Sheldon Cooper fin da piccolo. Molto apprezzata anche Riverdale, una fiction basata sui personaggi del fumetto di Archie Comics.