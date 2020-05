Purtroppo il Google Play Store continua ad essere terreno fertile per gli hacker che riescono sempre a raggirare i controlli di sicurezza prima di pubblicare un applicazione. Così facendo riescono ad inserire sullo Store delle app infette e pericolose per chi le scarica.

L’estate scorsa, la società di cybersecurty russa Dr. Web ha scoperto un trojan backdoor nascosto all’interno di alcune app del Play Store. Rispetto a molti altri virus, questo era più elaborato e pericoloso. Per questo motivo, la società di sicurezza elettronica Kaspersky, è andata più affondo alla questione e ha scoperto che dietro a questi potenti virus c’era una campagna chiamata “PhantomLance“. La società ha avvisato Google dei malware e sono stati tempestivamente rimossi. Tuttavia, c’erano altre app contenenti malware, e sono in totale otto.

App pericolose: quali sono queste app e in che modo agiscono

Le app pericolose che è bene che tu rimuova immediatamente dal tuo smartphone Android sono:

com.zimice.browserturbo

com.physlane.opengl

com.unianin.adsskipper

com.codedexon.prayerbook

com.luxury.BeerAddress

com.luxury.BiFinBall

com.zonjob.browsercleaner

com.linevialab.ffont

La società ha scoperto inoltre che il malware non era sempre lo stesso. Gli hacker hanno optato questa soluzione per effettuare una migliore diffusione del virus e non far sì che venga identificato facilmente. Virus diversi ma con lo stesso scopo: accedere a informazioni riservate, come ad esempio l’accesso ai contatti, geolocalizzazione e registri chiamate. Inoltre c’era la possibilità che i malware potessero dare accesso ad altre applicazioni pericolose sul proprio smartphone.