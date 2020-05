Gli smartphone Android è meglio che corrano ai ripari: purtroppo gli smartphone sono continuamente presi di mira da virus che potrebbero comprometterne l’uso. Ci sono delle app di fotoritocco che sono veramente pericolose per i vostri smartphone. Queste app sono state trovate recentemente sul Google Play Store.

La prima cosa che possiamo fare per difenderci da queste pericolose app è conoscerle affinché noi sappiamo quali sono e non installarle. Queste tipologie di app mettono a repentaglio la privacy degli utenti e inoltre, possono permettere ai malintenzionati di guadagnare in maniera illecita nascondendosi dietro a queste applicazioni.

App pericolose: alcune app possono risultare innocue e vengono scaricate con leggerezza

Le app di cui vi parliamo sono state trovate da riviste americane, le quali sono meno popolari dato che si parla solo ed esclusivamente del mondo della fotografia. A molti interessa ritoccarsi le foto dopo averle scattate con il proprio smartphone, per questo molti utenti scaricano con leggerezza diverse tipologie di app di fotoritocco che possono essere molto pericolose. Ecco di seguito 10 app che potrebbero essere molto pericolose per il tuo smartphone:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Queste applicazioni permettono ai banner pubblicitari di apparire forzatamente e, successivamente, aggirano i permessi e si impossessano di molte autorizzazioni. Così facendo, entrano facilmente nel sistema.

Come scritto prima, per evitarle è bene non installarle, ma se le abbiamo installate dovrete rimuoverle immediatamente ed eliminare tutti i dati.