Trony ha pensato ad una campagna promozionale molto speciale, nonché effettivamente molto rara, tutti gli utenti che supereranno una determinata soglia minima di spesa avranno la possibilità di scegliere un prodotto da aggiungere gratuitamente al carrello.

Prima di correre direttamente in negozio, è bene innanzitutto ricordare che quanto scritto risulta essere attivo solo ed esclusivamente presso i negozi sparsi per le regioni Calabria e Sicilia, in nessun modo gli utenti potranno fruire della stessa promozione altrove in Italia. Oltre a questo, ricordiamo che gli acquisti potranno essere completati solo nel negozio fisico, non sul sito ufficiale generico.

Volantino Trony: le offerte sono davvero invitanti

Osservando da vicino la campagna notiamo innanzitutto come l’utente non possa comunque scegliere il prodotto gratis tra l’intero catalogo aziendale, ma si debba rifare ad un trittico ben specifico: Ferro da stiro a caldaia Polti VS1012, Forno microonde Sharp R-752IN o scopa ricaricabile Black&Decker FEJ520JFH.

Per richiederli, inoltre, sarà strettamente necessario superare almeno 399 euro di spesa (499 euro per la scopa ricaricabile), indistintamente dalla categoria merceologica o dal quantitativo di prodotti effettivamente scelti. Come se non bastasse, infine, se acquisterete merce molto costosa, ad esempio gli ultimi Samsung Galaxy o un TV Oled, il volantino prevede la consegna di addirittura 2 o 3 dei regali precedentemente indicati.

Tutti i dettagli, e per scoprire da vicino la campagna promozionale Trony, sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare inserite qui sotto nel nostro articolo.