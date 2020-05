Netflix sta per mandare in onda nuovi episodi di serie TV seguite da milioni di fan in tutta Italia. La piattaforma in streaming più famosa di Internet accontenta i suoi abbonati includendo diverse novità che mettono in ginocchio i sistemi avversari. Gli utenti sono altamente soddisfatti del servizio e si preparano a mettersi comodi in vista dei nuovi episodi di Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo ciò che sta per arrivare sul piccolo schermo.

Netflix si prepara: manca poco per la nuova stagione di Stranger Things

Mentre gli accordi con le case cinematografiche sanciscono il grande ritorno di Lucifer 5 e della nuova stagione di Via a Vis c’è spazio anche per le nuove riprese di altri grandi capolavori televisivi firmati Netflix Italia.

Stranger Things ha dimostrato di attirare a sé un gran numero di seguaci nel corso delle sue prime tre stagioni. Ne è in arrivo una quarta dopo l’inizio dei lavori in Marzo. Potremo vedere in azione i personaggi nel corso del 2021 con le scene momentaneamente in shutdown causa Coronavirus. Si vocifera di un posticipo dei tempi senza avere contezza di una effettiva data ufficiale per la trasmissione.

Intanto si parla anche di You e del suo giovane attore Penn Badgley. Abbiamo avuto modo di contare su due interessanti stagioni con la terza in programma per i prossimi mesi ma per ora stoppata allo stesso modo della precedente.

Per finire la quarta stagione di Tredici, la serie TV americana con temi centrali di alto livello quali bullismo, emarginazione e suicidio. Anche questi episodi sono in stato di quarantena e siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da Netflix.