MediaWorld riesce in un certo senso a sbarazzarsi della concorrenza portata avanti da Unieuro, riuscendo a lanciare una campagna promozionale fortemente focalizzata sullo smart working, sul divertimento e sui dispositivi mobile.

Dopo averci conquistati con due volantini ricchissimi di occasioni da non perdere assolutamente, l’azienda torna a far parlare di sé con la campagna “Work And Fun“, attiva sia online che nei punti vendita in Italia fino al 17 maggio 2020. Gli utenti che si avvicineranno alla campagna promozionale, è importante ricordarlo, potranno anche approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero della rateizzazione senza interessi per ogni acquisto superiore ai 199 euro.

Tutte le offerte Amazon migliori ed i codici sconto da non perdere, sono disponibili sul nostro canale Telegram ufficiale, ISCRIVETEVI qui.

Volantino MediaWorld: queste offerte sono incredibili e varie

I prezzi sono fortemente in ribasso, almeno rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere di listino, osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo che apprezzare la presenza di Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy S10 a 599 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy S20+ a 879 euro, Huawei P Smart 2019 a 149 euro, Apple iPhone Xr a 709 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, LG K20 a 79 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, Wiko Y80 a 89 euro e altri ancora.

Naturalmente il volantino MediaWorld non si limita a scontare solo la telefonia mobile, gli utenti potranno acquistare anche PC Desktop e All-In-One, console e giochi, nonché accessori per l’informatica. Ogni altra informazione in merito alla campagna discussa nel nostro articolo è raccolta direttamente nelle pagine sul sito ufficiale.