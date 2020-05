Android: 5 app e giochi a pagamento gratis oggi sul Play Store di Google

Stare dietro a tutti i nuovi aggiornamenti che Android ha lanciato negli ultimi anni è risultato difficile anche per i più appassionati. Il robottino verde è divenuto davvero grande grazie alle nuove strategie di mercato ma soprattutto alle innovazioni che gli sviluppatori hanno plasmato.

In questo momento la piattaforma di Google occupa il primo posto assoluto tra i vari sistemi operativi mobili, e su questo ci sono pochi dubbi. Neanche Apple con iOS può avvicinarsi alle cifre che il colosso a realizzato durante gli ultimi anni. La rivalità e sempre molto accesa, ma da qualche tempo anche coloro che provengono da un iPhone sanno di poter trovare terreno fertile su un dispositivo Android. Il merito è senza dubbio della grande versatilità che la piattaforma propone, alimentata e sostenuta dalla grande scelta offerta dal Play Store. Qui, oltre a giochi ed applicazioni per il divertimento, potete infatti trovare anche contenuti utili alla personalizzazione del vostro smartphone o per qualsiasi tipo di utilità. Spesso capita poi che qualche contenuto a pagamento diventi gratis per qualche ora, proprio come oggi.

Android, solo per oggi potete scaricare gratuitamente 5 titoli a pagamento dal Play Store

La lista che proponiamo direttamente qui sotto mostra 5 titoli a pagamento che solo oggi saranno gratis sul Play Store di Android. Per permettervi di scaricarli subito, abbiamo incluso i link diretti per il download.