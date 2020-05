Android: 9 app solo oggi sono gratis, il Play Store impazzisce con Google

Uno dei punti forti di Android è sicuramente il Play Store, il quale rappresenta uno dei market più completi in assoluto. In molti reputano sia il migliore in circolazione, vista la grande mole di contenuti al suo interno che si differenziano tra applicazioni e giochi. Questi sono spesso a pagamento o gratis, dipende dal tipo di funzioni che essi hanno. Ci sono ad esempio diversi giochi di gran livello che potete trovare anche su console come PS4 o Xbox One.

Molti utenti non sanno che diverse applicazioni, così come tantissimi giochi, finiscono spesso in saldo. Ciò significa che più titoli possono passare dall’essere a pagamento a totalmente gratis. L’obiettivo di Android è sempre quello di venire incontro ai suoi utenti, lanciando dunque sconti settimanali.

Android, solo oggi sul Play Store ci sono 9 titoli a pagamento totalmente gratis

Anche oggi c’è una lista di titoli gratuiti sul Play Store. In molti però dimenticato un piccolo particolare: si tratta di applicazioni e giochi che ogni giorno sono in realtà a pagamento. Solo per questa giornata avrete l’opportunità di scaricarli gratis, ma ovviamente il tutto finirà da domani in poi. Avete dunque poche ore per procedere al download che vi offriamo con i nostri link diretti.