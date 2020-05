Anche durante questa nuova settimana del mese di maggio 2020, tutti i clienti del nuovo brand unico WindTre hanno la possibilità di partecipare lle varie iniziative offerte dal programma fedeltà gratuito WinDay.

Ieri 11 maggio 2020 per esempio, sono stati proposti due sconti su una macchinetta del caffé De’Longhi e su alcuni prodotti di Equilibria. Scopriamo insieme cosa ci attende per il resto della settimana.

WindTre: scopriamo insieme gli sconti e le iniziative proposte questa settimana dal programma WinDay

WinDay è il programma di fidelizzazione gratuito per i clienti WINDTRE (in passato proposto con il brand Wind) che propone una serie di sconti e regali per ogni giorno della settimana. Oggi 12 Maggio 2020 è previsto l’appuntamento settimanale con WinMartedì per attivare le offerte speciali personalizzate. Il giorno successivo, ovvero Mercoledì 13 Maggio 2020, sarà invece l’ultimo appuntamento utile per prendere parte al concorso che mette in palio 1 premio “Renegade”. A partire dal prossimo WinMercoledì il concorso settimanale sarà probabilmente dedicato ad un altro premio.

Giovedì 14 Maggio 2020 la settimana proseguirà con un nuovo appuntamento con il quiz a premi settimanale del WinGiovedì, che mette in palio un massimo di 3.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura, che sarà ripartito equamente fra tutti i vincitori della singola sessione di gioco. Lo stesso quiz sarà nuovamente disponibile Domenica 17 Maggio 2020 in una versione denominata “Speciale Domenica” e con lo stesso montepremi condiviso di 3.000 euro.

Infine, da Venerdì 15 a Domenica 17 Maggio 2020 ci sarà l’appuntamento con WinCinema a casa in collaborazione con Chili, che consente di noleggiare un film e di ottenere il secondo noleggio in regalo. Vi ricordo che in condizioni di normalità sarebbe previsto WinCinema (50% sul prezzo del biglietto dal Lunedì alla Domenica, festivi inclusi), ma per via delle disposizione adottate dalle autorità competenti a causa dell’emergenza Coronavirus, le sale cinematografiche sono chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione. Per scoprire altri dettagli o tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.