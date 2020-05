Expert raccoglie all’interno dell’ultimo volantino le migliori offerte in circolazione, riuscendo a proporre al pubblico italiano tantissime occasioni per risparmiare il più possibile con i propri acquisti, sia online che nei punti vendita.

Il plus della campagna promozionale in oggetto è proprio questo, la possibilità di accedervi anche dal divano di casa propria. L’utente interessato potrà collegarsi al sito ufficiale, selezionare i prodotti desiderati e poi richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, tutto senza alcun tipo di costo aggiuntivo per la consegna.

Volantino Expert: tutti i prezzi sono in forte ribasso

Il volantino Expert è davvero ricco di soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, proprio nell’idea di riuscire a spendere il meno possibile, anche nell’acquisto di smartphone veri e propri. Basti pensare, ad esempio, al Samsung Galaxy Note 10, un top di gamma assoluto, in commercio da circa 8 mesi, oggi in vendita a 749 euro nella versione no brand.

Discorso simile per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Note 10, must have assoluto con le sue 5 fotocamere posteriori, decisamente interessante proprio perché raggiungibile con un esborso finale di 479 euro.

Le sorprese non terminano qui, sfogliando le pagine del volantino si possono scoprire anche i vari Huawei P40, Huawei Nova 5T (ottimo se acquistato a 299 euro), passando anche per LG G8s ThinQ, Samsung Galaxy A20e e tantissimi altri ancora.

Tutti i prodotti possono essere acquistati sia online che nei negozi, tutti i dettagli della campagna promozionale possono essere scoperti qui sotto.