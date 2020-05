CoopVoce: maggio presenta la nuova ChiamaTutti TOP 50GB, ecco il prezzo

Coop decise ormai diverso tempo fa di entrare a far parte anche del mondo della telefonia. Dopo aver dominato nel mondo degli alimentari, questo era lo step che l’azienda si era prefissato, promettendo di lanciare un gestore molto competitivo per tutti. Ecco dunque come è nato CoopVoce, provider che in realtà durante i primi tempi non ha riscosso un gran successo. Tutti gli utenti infatti parlavano male di questo gestore a causa dei contenuti delle sue offerte, definiti in più situazioni troppo esigui.

Nonostante i prezzi fossero davvero ottimi, tutti tendevano a sviare ogni possibilità di sottoscrivere una promozione del provider di Coop. Fortunatamente in seguito tutto è cambiato e l’azienda a rimodernato le sue offerte aggiungendo diversi contenuti. Ora come ora infatti CoopVoce risulta uno dei migliori provider in assoluto.

CoopVoce: gli utenti sono felicissimi, arriva la nuova offerta da 50 giga che costa molto poco ed offre il massimo

Oltre a reputare CoopVoce un gestore molto valido, gli utenti lo reputano anche molto affidabile. Nessuno di essi ha mai ricevuto una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una delle offerte disponibili sul sito ufficiale.

A testimoniare tutto cioè con la nuova promozione della linea ChiamaTutti, la TOP 50 che include al suo interno il meglio del meglio. Con soli 10 € al mese per sempre gli utenti possono avere a disposizione minuti senza limiti per telefonare a tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare su Internet. L’offerta è disponibile anche per tutti coloro che sono già clienti.