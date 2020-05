Expert ha recentemente presentato una campagna promozionale pensata quasi esclusivamente per fare invidia alle principali realtà del settore della rivendita di elettronica, fino al 17 maggio sono state attivate tante soluzioni davvero interessanti tramite le quali è facilissimo pensare di risparmiare.

Con l’avvento dei primi giorni di Maggio, e l’inizio della cosiddette Fase 2, la maggior parte dei punti vendita sul territorio hanno riaperto al pubblico, sebbene comunque si consigli di prestare particolare attenzione e di seguire rigide regole nell’avvicinamento al negozio fisico. Nel caso in cui comunque foste ancora particolarmente restii all’idea, sappiate che potrete contattare telefonicamente il suddetto, prenotare il prodotto, e richiedere la consegna a domicilio.

Volantino Expert: rapporto qualità/prezzo davvero al top

Tantissime pagine compongono un volantino Expert che vuole sicuramente far parlare di sé, per questo motivo tutti gli sconti non riusciremo a raccoglierli nell’articolo. I migliori riguardano alcuni top di gamma in commercio, come ad esempio Xiaomi Mi Note 10 in vendita a 479 euro, Motorola RAZR acquistabile con un esborso di 1599 euro, passando anche per Galaxy S10 Lite distribuito a 599 euro o il bellissimo Galaxy Note 10 a 749 euro.

Naturalmente le possibilità di scelta non terminano qui, scorrendo le pagine (che potete trovare elencate poco sotto) scoprirete anche grandi offerte su Huawei Nova 5T, LG G8 ThinQ, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 8T, Moto G, Galaxy A71 e similari. Gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati ovunque sul territorio.