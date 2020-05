CoopVoce: la ChiamaTutti migliore di sempre offre 50GB in 4G

Una branca della telefonia mobile che merita sicuramente qualche parola in più è quella legata ai gestori virtuali. Tutti gli utenti, soprattutto i neofiti nel settore, tendono ad evitare queste soluzioni perché non sono note come i vari brand TIM, Vodafone o magari Wind Tre e Iliad.

CoopVoce è la diretta dimostrazione che anche un gestore virtuale può tallonare realtà del genere. Coop ormai diverso tempo fa penso di voler dominare anche nel mondo della telefonia, e sebbene non ci sia ancora riuscita, i risultati sono di molto cresciuti. CoopVoce non godeva di nessun seguito fino a pochi mesi fa, quando ancora gli utenti accusavano all’azienda di fornire a pochi contenuti all’interno delle sue promozioni. Nonostante i prezzi fossero molto bassi, nessuno era convinto di scegliere questo gestore, il quale ad oggi però ha cambiato totalmente registro.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Top 50 dimostra superiorità schiacciante, ecco cosa include al suo interno

La nuovissima ChiamaTutti TOP 50 rappresenta l’effettivo salto di qualità compiuto da CoopVoce, il quale era nell’aria da diverso tempo. Stare dietro a tutti gli altri gestori di telefonia mobile era diventato molto complicato, e per questo si è optato per una promo di primo livello.

CoopVoce ha lanciato dunque una soluzione che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Al suo interno trovate minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS da inviare a chiunque e 50 giga di traffico dati in 4G con rete Vodafone. Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a soli 10 € ogni mese, e vale anche per i già clienti.