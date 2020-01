Grand Theft Auto 6 continua ad essere protagonista di grandi leak. Questa volta, a rivelare nuovi ed importanti dettagli sul sesto capitolo del celeberrimo titolo sviluppato dalla RockStar Games è un presunto tester che avrebbe avuto la possibilità di provare il videogioco in anteprima, dichiarando di essersi concentrato più sull’esplorazione della mappa che sulle missioni.

Molte delle informazioni rilasciate, infatti, riguardano proprio la mappa di Grand Theft Auto 6, che dovrebbe essere tanto vasta da includere ben due grandi città: da un lato la già conosciuta Vice City, dall’altro la nuova Carcer City, che prende spunto dalla bellissima Boston. Le missioni avrebbero luogo in tre diversi stati, ognuno dei quali sarà caratterizzato da attrazioni ed attività differenti. A rendere il tutto molto più realistico sono gli effetti atmosferici: nebbia mattutina, smog, uragani e forti tempeste contribuiranno a rendere il meteo di Grand Theft Auto 6 molto più dinamico.

Grand Theft Auto 6, altri dettagli sui personaggi e sulla storia

Per quanto riguarda i personaggi, il presunto tester ha dichiarato di non aver avuto la possibilità di giocare con i protagonisti definitivi del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, ma di aver esplorato la mappa con un NPC (personaggio non giocante). Ciò nonostante, il ragazzo avrebbe confermato la presenza di due protagonisti, di cui uno è un poliziotto sotto copertura, mentre le azioni eseguite nel corso della storia avranno delle conseguenze sul finale.

Tra le novità ci sarebbero anche delle nuove auto ed un corpo di Polizia molto più realistico. In Grand Theft Auto 6, infatti, i poliziotti dovrebbero godere di un nuovo sistema di comunicazione che permette loro di comunicare e fare squadra. Anzi, stando a quanto dichiarato dal ragazzo, gli agenti sarebbero in grado di dividersi in team da due per fiancheggiare il giocatore e metterlo in trappola.