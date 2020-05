MediaWorld si ricorda di tutti gli utenti che avrebbero voluto spendere il meno possibile per i propri acquisti, per questo motivo ha deciso di lanciare uno speciale Mobile Mania tramite il quale invogliarli a mettere le mani su un nuovo smartphone di fascia medio-alta, risparmiando comunque il più possibile.

Gli acquisti, come ultimamente sta accadendo a causa della quarantena obbligatoria, potranno essere completati esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda con spedizione gratis presso il domicilio di coloro che opteranno per il completamento della compravendita, indipendentemente dal valore finale dello scontrino. Ad affiancare gli XDays, attivi fino al 7 maggio, troviamo comunque una campagna promozionale sicuramente degna di nota ed in grado di soddisfare davvero la maggior parte di noi; tutti i prodotti elencati sono da considerarsi in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

I prezzi sono bassissimi anche su Amazon, scoprite le migliori offerte e ricevere codici sconto gratis, ISCRIVENDOVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: tantissime offerte per tutti solo oggi

Il volantino MediaWorld non vuole lasciar campo libero alle dirette concorrenti, per questo motivo ha deciso immediatamente di mettere le mani sui prodotti effettivamente più costosi, come Galaxy S20+ a 899 euro, iPhone 11 a 819 euro o iPhone 11 Pro a 1299 euro, cercando di ridurne i prezzi di vendita.

Tante occasioni giungono però anche osservando da vicino la fascia media del mercato della telefonia mobile, non mancano infatti sconti importanti su Galaxy A20e, iPhone Xr, Huawei P40 Lite, P40 Lite E, P30 Lite, Galaxy A51 e similari.

Maggiori dettagli sono disponibili direttamente a questo link.