Unieuro fa sognare gli utenti con una campagna promozionale praticamente inedita e dalle grandissime potenzialità, sopratutto se confrontata con quanto siamo solitamente abituati a vedere nel mercato della rivendita di elettronica. Tutti i prezzi hanno validità fino al 3 maggio, per questo motivo gli utenti devono affrettare la scelta e cogliere la palla al balzo.

Come potrete immaginare, almeno fino al 4 maggio le modalità d’acquisto hanno subito un cambiamento notevole rispetto al passato, l’unica via da intraprendere per completare la compravendita consiste nell’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda. Indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa, il cliente potrà comunque godere della spedizione gratuita a domicilio, in modo da non essere nemmeno lontanamente costretto a muoversi di casa.

Per i codici sconto Amazon e le nuove offerte, ecco qui il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid interamente dedicato.

Volantino Unieuro: tantissimi prezzi bassi tra cui scegliere

Le occasioni da non perdere vanno a toccare idealmente tutte le fasce di prezzo del settore della telefonai mobile, i top di gamma inclusi nella campagna sono Galaxy S10 Lite a 599 euro (recentemente comparso sul mercato) e Asus ZenFone 6 (già presente da un anno, e davvero da non perdere a questo prezzo) a soli 399 euro.

Come al solito, tuttavia, i migliori affari si fanno nel momento in cui l’utente si sposta nella fascia media del mercato; in particolare non possiamo che consigliare l’acquisto di Oppo Reno 2Z a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro e per finire con Realme 5 a soli 159 euro.

Il volantino Unieuro racchiude anche tante altre offerte altrettanto interessanti, per questo motivo non dovete mancare la visione delle pagine inserite al link ufficiale.