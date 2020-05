WhatsApp decisione incredibile contro il coronavirus, ecco le novità

L’ultimo periodo non è stato di certo il meglio per quanto riguarda la vita in generale. Il coronavirus ha infatti modificato la routine di tantissime persone in giro per il mondo, le quali stanno cercando di ottemperare ai doveri imposti dai rispettivi governi.

WhatsApp sta facendo del suo meglio per fornire a tutti un mezzo per stare insieme anche non potendo vedersi. Tutti infatti sono confinati all’interno delle proprie abitazioni, il colosso colorato di verde riesce a fornire un grande aiuto con le sue funzioni. Tutti infatti possono vedersi e stare insieme con le chiamate e le videochiamate di gruppo, le quali proprio da poco tempo sono state aggiornate. Nel frattempo però anche il team di WhatsApp a preferito dare una mano reale contro il coronavirus.

WhatsApp si schiera con tutte le sue forze contro il coronavirus, una donazione e un nuovo numero per aiutare gli utenti

Una delle migliori parti per contrastare il coronavirus la sta sicuramente impersonando WhatsApp, con tutti i suoi miliardi di utenti. Sono oltre due in giro per il mondo, i quali sono di potersi fidare dell’applicazione. Ultimamente in Italia l’applicazione ha lanciato un nuovo numero per riuscire a richiedere delle verifiche in qualunque momento si voglia. Si tratta del +39 3456022504, curato dall’organizzazione Pagella Politica.

“Stiamo collaborando direttamente con Ong ed enti governativi, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e oltre 20 ministeri della salute nazionali, per contribuire a fornire informazioni affidabili alla popolazione. Questi enti e queste organizzazioni hanno inviato centinaia di migliaia di messaggi tramite WhatsApp agli utenti che hanno richiesto informazioni e consigli”.