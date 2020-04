WhatsApp: la truffa a nome del coronavirus, state attenti al pericolo

Mai come quest’ultimo periodo gli utenti hanno avuto ed hanno un gran bisogno di WhatsApp, app di messaggistica che di certo non ha bisogno di presentazioni. Ora come ora non c’è soluzione migliore per sentire i propri cari, in modo da sentire meno la mancanza.

Il coronavirus infatti ha portato tutti a stare chiusi in casa e proprio la piattaforma in verde sembra essere il partner perfetto. Le sue funzioni infatti offrono la possibilità di inviare messaggi ma non solo, visto che da anni sono presenti anche chiamate e videochiamate. Queste sono solo alcune delle qualità di quest’app che però continua ad avere alcuni problemi. Le segnalazioni questa settimana sono state tante visto che molti utenti hanno trovato in chat un messaggio inoltrato molto strano.

WhatsApp: arriva il messaggio che preannuncia donazioni per il coronavirus, si tratta di una nuova truffa ai danni degli utenti

Il mondo WhatsApp si evolve di continuo con tante novità ma da quanto filtra ultimamente, le truffe sarebbero tornate alla ribalta. Infatti da qualche giorno gli utenti parlano di un messaggio che sarebbe stato inoltrato in più chat.

Si tratta di un testo che, almeno all’apparenza, inviterebbe gli utenti a versare una somma a piacere in favore della lotta al coronavirus. Il messaggio presenta un IBAN e alcune delle frasi tipiche delle vere raccolte fondi a cui potete far capo in questi giorni grazie ai siti preposti. Non fidatevi dunque assolutamente di questo messaggio e cancellatelo in modo da non diffonderlo ad altre persone che potrebbero cascarci.