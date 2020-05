La passa a WindTre più in voga dell’ultimo periodo promette al consumatore l’accesso ad una infinità di contenuti e di giga di traffico, raggiungibili comunque con un esborso che non supera i 5,99 euro al mese a tempo indeterminato, a patto comunque che si rispettino determinate e specifiche condizioni.

La promozione descritta nel nostro articolo non può essere attivata da ogni consumatore sul territorio italiano, ma sarà necessario rispettare determinate condizioni inderogabili. In particolar modo, essendo a tutti gli effetti una operator attack, potrà essere richiesta dai soli possessori di una SIM di Iliad o di un MVNO con portabilità obbligatoria del numero originario.

Passa a WindTre: ecco le offerte da attivare subito

Indipendentemente dalla versione che verrà effettivamente richiesta, l’utente potrà ad ogni modo utilizzare 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia, per finire poi con 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio.

Tutto questo ha un costo di 6,99 euro per gli utenti in possesso di una SIM di Kena Mobile, PosteMobile, ho.mobile, Iliad e Fastweb Mobile, con la Go 50 Fire+. Tutti gli altri uscenti da un MVNO, invece, potranno accedere alla Go 50 Top+, la promozione che riserva esattamente gli stessi identici contenuti, ma con una spesa finale di 5,99 euro al mese.

La richiesta di attivazione potrà essere presentata sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, inizialmente verrà richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM, ma non sono presenti vincoli contrattuali di durata di alcun tipo.