Negli ultimi anni Netflix ha rilasciato sulla sua piattaforma molteplici serie televisive fortemente apprezzate dagli utenti. Fra queste compaiono ovviamente Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Dopo il successo ottenuto con le recenti season, quindi, il colosso Americano ha confermato il loro ritorno sul piccolo schermo.

Tutti gli appassionati delle serie TV appena citate possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Con la cancellazione di alcuni show, quindi, Élite, Riverdale e Black Mirror hanno ottenuto un’importante aumento del budget che permetterà quindi di continuare ciò che è stato lasciato in sospeso.

La situazione è leggermente diversa per Suburra. La terza stagione, in arrivo nei prossimi mesi su Netflix, chiuderà definitivamente la serie televisiva Italiana caratterizzata da intrecci fra la politica, la chiesa e la criminalità. Una decisione drastica e del tutto inevitabile che, purtroppo, ha scatenato l’ira di centinaia di migliaia di utenti Italiani. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo.

Netflix: Elite, Black Mirror e Riverdale riconfermate, per Suburra ultima stagione

Con l’emergenza Coronavirus, tutte le produzioni targate Netflix hanno sospeso il loro operato. Ciò ha quindi fatto slittare tutte le date di rilascio che, ad oggi, risultano essere ancora un’incognita. Non mancheranno quindi ritardi che, però, non sembrano interessare Suburra.

La terza stagione di Suburra, nonché ultima, non dovrebbe subire i danni arrecati dalla recente Emergenza Sanitaria. Le riprese, infatti, sono terminate ormai da tempo e ciò fa ben sperare per un rilascio imminente. Come ben sappiamo, però, in ogni caso bisognerà attendere un anno fra una stagione ed un altra, il che fa ipotizzare un rilascio della terza season nel periodo Estate/Autunno 2020.