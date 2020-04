L’attesa è finita! Xiaomi ha appena presentato il nuovo flagship della serie Redmi Note, apprezzata per i suoi smartphone dal design e dalle tecnologie all’avanguardia proposti ad un prezzo competitivo. Redmi Note 9 Pro viaggia proprio in questa direzione. E’ uno smartphone che vuole offrire alte prestazioni ad un costo più contenuto, a prescindere dal tipo di utilizzo che se ne fa. Che sia per giocare, per guardare contenuti in streaming, per scattare una valanga di selfie da pubblicare sui Social, per chattare o quel che sia, Redmi Note 9 Pro garantisce un’esperienza d’uso fluida, veloce ed appagante sempre.

Redmi Note 9 Pro, quanta potenza!

Redmi Note 9 Pro è dotato di uno schermo DotDisplay da 6,67 pollici senza notch, per offrire all’utente un’esperienza visiva più coinvolgente. Lo smartphone è alimentato dal nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 720G costruito con tecnologia di elaborazione a 8 nm, che garantisce prestazioni potenti ed efficienza energetica allo stesso tempo. Il tutto è accompagnato da 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage espandibile con microSD fino a 512 GB.

E’ anche presente un un motore a vibrazione lineare sull’asse Z che supporta fino a 120 effetti di vibrazione diversi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi Note 9 Pro è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP, obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, obiettivo macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Questa configurazione consente di ottenere degli scatti straordinari qualsiasi condizione di luce e in qualsiasi scenario, regalando anche delle bellissime foto ritratto con dei piacevoli effetti bokeh. Sulla parte frontale, lo smartphone sfoggia una fotocamera in-display da 16 MP e supporta la nuova modalità selfie in slow motion.

Redmi Note 9 Pro è dotato di una batteria da 5.020 mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia. E’ supportata la ricarica rapida da 30 W e la confezione prevede un caricabatteria da 33W che può ricaricare fino al 57% della batteria in soli 30 minuti.

Lo smartphone sarà disponibile in Italia entro la fine di Maggio nelle colorazioni Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane. Intanto, vi lasciamo alla scheda tecnica.

Scheda tecnica Redmi Note 9 Pro

Design

• Stylish symmetrical design

• Side-mounted fingerprint sensor

• Colors: Interstellar Grey, Glacier White, Tropical Green

• Corning® Gorilla® Glass 5 front and back

• Dimensions: 165.75 x 76.68 x 8.8mm

• Weight: 209g

Display

6.67” DotDisplay

• FHD+ display (2400×1080)

• Color gamut: NTSC 84% (typ)

• Contrast ratio: 1500:1 (typ)

• Brightness: 450nit (typ)

• Reading mode 2.0

• TÜV Rheinland low blue light certification

Camera

64MP + 8MP + 5MP + 2MP quad camera

• 64MP wide-angle camera

– 1/1.72” sensor size

– 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm pixel size

– f/1.89, AF, 6P lens

• 8MP ultra wide-angle camera

– 1.12μm pixel size

– f/2.2, 5P lens, FOV 119°

• 5MP macro camera

– AF (2cm – 10cm)

• 2MP depth sensor

16MP in-display front camera

• 1.0μm pixel size, f/2.48, 5P lens

• AI face unlock

Performance

• Qualcomm® Snapdragon™ 720G

– Kryo™ 465 CPU, Octa-core CPU, up to 2.3 GHz

– Qualcomm® Adreno™ 618 GPU

– 8nm FinFET process

• 6GB + 64GB, 6GB + 128GB**

• Expandable storage up to 512GB

Battery and charging

• 5020mAh (typ) battery

• In-box charger 33W

• Supports 30W fast charge

• USB Type-C

Connectivity

• IR remote

• 3.5mm headphone jack

• Bluetooth 5.0

• Dual 4G, Dual standby

• 2+1 SIM slot

• GSM: B2/3/5/8

• WCDMA: B1/2/4/5/8

• TDD LTE: B38/40/41(2535-2655MHz)

• FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

• Supports multi-functional NFC