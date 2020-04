CoopVoce supera la concorrenza con la TOP 50: pochi euro per 50GB

Con CoopVoce ora tutti i gestori incontrano difficoltà nel confronto. Nessuno credeva che si sarebbe arrivati a questo punto, soprattutto viste le difficoltà degli utenti nel sottoscrivere una delle promo di questo provider. Durante gli ultimi mesi però la situazione è fortemente cambiata rispetto a quanto visto in precedenza.

Il provider di Coop non poteva infatti della fiducia di nessuno, visto che i suoi contenuti non risultavano per nulla vantaggiosi. Nonostante i prezzi fossero molto bassi e soprattutto bloccati per sempre nel tempo, CoopVoce non disponeva di grandi contenuti come la concorrenza. Questo dunque ha sempre allontanato i possibili nuovi clienti, i quali si sono più andati su nuove esperienze come Iliad o magari sua altri provider virtuali. Proprio tra i gestori virtuali adesso CoopVoce risulta il più preso in considerazione è di gran lunga. Il merito è del cambio di strategia, il quale ha portato tante nuove soluzioni.

CoopVoce e la nuova ChiamaTutti TOP 50: ecco tutti i contenuti che gli utenti volevano per soli 10 euro al mese

Quando tutti credevano che CoopVoce fosse destinato al fallimento, è arrivato un cambio improvviso di rotta. Da quel momento sono arrivate tante promozioni interessanti, proprio come la nuova ChiamaTutti TOP 50.

Questa promo è già stata sottoscritta da tantissime persone, le quali riferiscono di trovarsi molto bene. Al suo interno infatti è possibile trovare minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti in Italia e all’estero e anche 50 giga in 4G per la navigazione. Il prezzo è di 10 euro al mese.