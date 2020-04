Trovar una serie TV da guardare sta diventando sempre di più una questione di vita o di morte al fine di illudersi che l’isolamento sociale sia una scelta personale piuttosto che un imposizione m grazie ai veri servizi streaming a pagamento, consolidare questa azione è diventato sempre più semplice e veloce: tra tutti, senza ombra di dubbio, Netflix è quello più in voga grazia anche al suo catalogo super rifornito ed in continuo aggiornamento. Tra le produzioni originali di tale servizio, in particolar modo, vi sono tre show che hanno catturato fin da subito l’attenzione degli abbonati, i quali ora desiderano avere novità in merito.

Netflix: Lucifer, Vis a Vis e The Witcher torneranno in piattaforma?

I tre show a cui ci riferiamo sono proprio Lucifer, The Witcher e Vis a Vis. Durante il corso di quest’ultimo anno sono state molte le discussioni intraprese dagli utenti con tali oggetti e tra le domande più quotate ve ne è sempre una: “avranno nuovi episodi?”.

Per quanto riguarda The Witcher e Lucifer la risposta è affermativa. Lo show di Geralt di Rivia tornerà su Netflix per una seconda entusiasmante stagione: al momento le riprese sono state bloccate a causa del coronavirus, dunque gli utenti dovranno attendere il prossimo anno per conoscere i risvolti del Continente. Lucifer, invece, ha già una quinta stagione pronta che verrà presto pubblicata su Netflix: composta da 16 episodi, ad essa manca solo una data ufficiale per prendere vita.

Vis a Vis, invece, non tornerà su Netflix con una nuova stagione: lo show è stato concluso. Ciononostante è ora on air uno spin off sulla serie intitolato “Vis a Vis: El Oasis“.