Da qualche giorno sono stati riscontrati dei problemi sui display montati a bordo degli ultimi top di gamma di casa OnePlus, cioè i OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Nello specifico, sono state riportate sulla community dell’azienda diverse segnalazioni da parte degli utenti riguardo a delle tonalità verdi dei pannelli. Questo problema è stato riscontrato maggiormente con la luminosità bassa e con attivo il refresh rate da 120 Hz. Fortunatamente è possibile risolvere questo problema con un aggiornamento software che, in particolare, è in roll-out da poche ore.

Arriva l’aggiornamento per migliorare i display degli ultimi device di OnePlus

Sono dunque in distribuzione i nuovi aggiornamenti del software dei due dispositivi dell’azienda cinese. Nello specifico, per il OnePlus 8 l’update in questione è quello della OxygenOS 10.5.4, mentre per il OnePlus 8 Pro l’update è quello della OxygenOS 10.5.5. Come accennato precedentemente, questo update dovrebbe risolvere i gravi problemi riscontrati da numerosi utenti riguardanti i display di questi device.

Oltre a questo, con questo aggiornamento del software vengono introdotte diverse migliorie in tutto il sistema. Ci sono ad esempio varie ottimizzazioni di sistema (ottimizzazione della sensibilità del touchscreen dei bordi edge, migliore fluidità dei video con il chip MEMC, ottimizzazione degli effetti del display e una ottimizzazione generale del sistema). Non mancano poi miglioramenti sia per la batteria (ottimizzazione della modalità BedTime) e sia per il comparto fotografico (migliorie sul bilanciamento del bianco e dell’autofocus e miglioramento in generale della fluidità e della stabilità).

Vi ricordiamo che questo nuovo aggiornamento è in distribuzione da poche ore e quindi ci vorrà ancora qualche giorno prima di vederlo arrivare effettivamente sugli smartphone.