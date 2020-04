Dopo mesi di attesa, finalmente una versione ufficiale di Fortnite è disponibile per i sistemi Android. Una notizia che ci fa piacere sentire anche se ci eravamo organizzati da tempo per giocare lo stesso sui nostri smartphone grazie al download ponte dal sito ufficiale di Epic Games.

Il gioco sarà dunque disponibile in via ufficiale sul Google Play Store, e non dovremo più avventurarci in un’installazione complicata e meno immediata di Fortnite. Purtroppo fu la stessa Epic Games ad imporre alcune limitazioni al download tramite il Play Store, ma ora sembra che tutto sia risolto tra Big G e il colosso dell’entertainment.

Fortnite arriva sul Google Play Store: ecco il nuovo aggiornamento

L’accordo trovato tra le parti sembra finalmente soddisfare l’aspetto economico degli acquisti in app effettuati su Fortnite: una grossa fetta del successo commerciale del gioco che ha trasformato Epic Games in una delle software house più ricche del mondo dei videogiochi.

A questa festa voleva partecipare anche Google e infatti l’accordo originale con Epic prevedeva che un 30% dei ricavi di Fortnite entrasse nelle casse di Big G in cambio della presenza del gioco sul proprio Play Store. Una richiesta economica che è la prassi per tutti gli sviluppatori di app che vogliono pubblicare i loro prodotti sul Play Store, ma sulla quale Epic Games ha avuto fortemente da ridire.

Tuttavia il tempo ha dato ragione a Google, e gli sviluppatori di Fortnite alla fine hanno ceduto alla richieste anche per via di alcune problematiche collaterali al download del gioco. Gli utenti infatti sono stati spesso vittime di inganni e falsi siti per ottenere il gioco, ma con il rientro in Play Store tutto sarà risolto.

Insomma, Fortnite si arrende per il bene dei giocatori ed ecco a voi il link diretto per il download.