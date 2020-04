Huawei ha fatto progredire ulteriormente il suo sistema operativo EMUI 10 e lo ha portato alla versione 10.1 presente già nei nuovi P40 e P40 Pro. È in programma per il futuro prossimo, di aggiornare una serie di smartphone al nuovo sistema operativo, ed è stata già stilata una lista di smartphone che lo prevedono. Ma non è tutto, sembra infatti che Huawei stia già lavorando con grande impegno sulla versione EMUI 11, che dovrebbe essere pronta per settembre di quest’anno. Anche in questo caso esiste una lista di smartphone in cui è previsto questo aggiornamento. La lista include sia i telefoni Huawei, che i telefoni HONOR.

Emui 10.1 ed Emui 11, Ecco quali smartphone Huawei e Honor possiederanno i rispettivi aggiornamenti

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1