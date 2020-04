Considerato tutto il tempo che passiamo in compagnia dei nostri smartphone, è più che naturale che ci venga di domandarci quanto siano sicuri e quanto invece, rischiano di danneggiarci. Tra le paure principali che si possono avere in relazione a un uso eccessivo degli smartphone, già sicuramente la paura che emettano troppe radiazioni che rischiano di nuocere alla nostra salute. Benché naturalmente non ci sia ancora una correlazione vera e propria fondata su dei fatti, tra le radiazioni dello smartphone ed eventuali tumori, è sempre meglio non esagerare. Non a caso esiste un Ufficio Federale Tedesco per la protezione dalle radiazioni, il quale si occupa proprio ristabilire standard di sicurezza relativi alle successive missione di radiazioni. Questo ufficio chiamato Bundesamt Fur Strahlenschutz, ha stabilito una soglia massima di radiazioni che un dispositivo può emettere e ha stilato una lista di quali sono secondo loro, dispositivi presenti sul mercato, che ne mettono troppe.

Radiazioni e smartphone, ecco la lista dei dispositivi pericolosi e di quelli maggiormente consigliati

La lista che segue, indica quali sono gli smartphone che superano di almeno il doppio, lo standard prestabilito dall’Ufficio Federale Tedesco.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

La lista a seguire invece, indica quali smartphone, sempre secondo i loro studi, emettono una quantità di onde elettromagnetiche particolarmente bassa:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Una cosa che potrebbe saltare all’occhio osservando queste due liste è che Xiaomi è molto presente nella prima, insieme ad iPhone, che probabilmente ci si aspetta di più nella seconda lista. L’altra cosa E che ben 8 telefoni consigliati su 16 sono di marca Samsung.