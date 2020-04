Il volantino Euronics prova a recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica arrivando difatti a proporre al consumatore finale un’occasione quasi unica nel suo genere, l’acquisto di dispositivi di fascia medio-alta a prezzi decisamente economici.

Tutti coloro che risulteranno essere attratti dalle proposte che potete trovare nell’articolo, devono però sapere che l’accesso è possibile solamente presso i punti vendita Euronics Tufano, entro e non oltre il 3 maggio 2020. Le modalità d’acquisto sono cambiate rispetto al passato, non sarà possibile recarsi personalmente in negozio, ma sarà necessario contattare telefonicamente il suddetto (è possibile anche sul sito del socio o tramite WhatsApp), indicando il prodotto desiderato, per poi optare per uno dei seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario (anticipato), carta di credito/bancomat o contanti (alla consegna presso il domicilio). Tutto senza nemmeno dovervi muovere da casa.

Volantino Euronics: queste sono offerte davvero incredibili

Gli smartphone sono solamente sfiorati nella campagna promozionale, a conti fatti l’utente si ritrova ad avere la possibilità di acquistare praticamente solo il Samsung Galaxy A30S spendendo 189 euro, un device interessante, ma comunque appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile.

Diverso è invece il rapporto con i wearable, o meglio definiti smartwatch, in questo caso tutti potranno pensare di acquistare un buonissimo Huawei Band 3 Pro al prezzo di 49 euro, passando anche per il nuovo Huawei Watch GT 2 in vendita a 179 euro e similari. Per godere di un piccolo assaggio del volantino Euronics, non vi resta che aprire le pagine elencate poco sotto.