Fino al 24 aprile, in tutti i punti vendita Esselunga è stata attivata una spettacolare campagna promozionale appositamente pensata per assecondare le esigenze degli utenti che, al giorno d’oggi, si ritrovano a cercare di acquistare uno smartphone di fascia alta.

Il volantino dalle mille sorprese è fruibile esclusivamente nei negozi fisici, a differenza di quanto accade presso i vari rivenditori di elettronica, in questo caso il consumatore non potrà in nessun modo completare gli acquisti sul sito ufficiale dell’azienda, ma sarà costretto a recarsi personalmente presso la location più vicina alla propria residenza.

Esselunga: tante sorprese dai prezzi bassi

La sorpresa nascosta direttamente all’interno del volantino Esselunga può essere riassunta nella possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless spendendo solamente 1 euro. Per ottenerle l’utente non deve assolutamente seguire un iter particolare o speciale, dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei prodotti contrassegnati, per poi aggiungere 1 euro alla cifra effettivamente indicata dallo scontrino (la consegna sarà immediata).

Tantissimi sono i dispositivi che permettono di raggiungerne l’acquisto, a partire ad esempio dall’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello di fascia medio-bassa dalle buonissime prestazioni complessive, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 169 euro.

Salendo di livello non possiamo che indicare l’Apple iPhone Xr come validissima alternativa, la spesa in questo caso si aggirerà però sui 638 euro previsti di base per la versione no brand. Ogni altro dettaglio o offerta può essere visionato qui sotto.