Il produttore cinese Oppo si appresta a portare in veste ufficiale per il mercato europeo numerosi smartphone appartenenti alla fascia media e medio-bassa del mercato, in modo da contrastare la concorrenza. Vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi del prossimo Oppo A52, ma a quanto pare quest’ultimo verrà presentato in Europa assieme al nuovo Oppo A72.

Ecco le caratteristiche principali dei nuovi device di Oppo

Come già accennato, pochi giorni fa abbiamo analizzato approfonditamente quanto trapelato sul prossimo device Oppo A52. Quest’oggi, però, è il turno di un altro device dell’azienda cinese, cioè il prossimo Oppo A72. Questo device assomiglia in tutto e per tutto al fratello minore. Troviamo infatti lo stesso display con una diagonale da 6.5 pollici e in risoluzione FullHD+. Il pannello, in particolare, dovrebbe essere un IPS dato che è presente un sensore biometrico fisico laterale.

Entrambi i prossimo smartphone del produttore cinese, poi, condivideranno le stesse prestazioni. Come processore, infatti, troveremo il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm coadiuvato da 4 GB di memoria RAM. Stesso discorso per la connettività: saranno presenti il Wi-Fi dual band, jack audio, Bluetooth 5.0, porta di ricarica USB Type C e una batteria da 5000 mAh.

Le uniche caratteristiche che cambiano dei due device riguardano il comparto fotografico e la memoria. Nello specifico, Oppo A72 avrà quattro fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 48 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel per gli scatti macro e con effetto di profondità. In Oppo A52 cambierà invece il sensore fotografico principale, che sarà qui da 12 megapixel, e la fotocamera frontale che sarà da 8 megapixel (sull’altro modello sarà invece da 16 megapixel). Per quanto riguarda la memoria interna, infine, avremo 64 GB sul modello A52 e 128 GB sul modello A72.