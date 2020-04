È da poco arrivato ufficialmente sul mercato il nuovo Oppo Find X2 Lite, ovvero lo smartphone medio di gamma di Oppo con supporto al 5G. Tuttavia, è quasi imminente l’arrivo sul mercato di altri due device medi di gamma dell’azienda, cioè i prossimi Oppo A92 e Oppo A52. Di quest’ultimo, in particolare, sono trapelate numerose informazioni.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul prossimo Oppo A52

Nel corso delle scorse settimane questo nuovo smartphone dell’azienda era stato avvistato online sulla pagina Google Play Console, ma ora è apparso sul portale China Telecom. Qui sono state riportate diverse informazioni riguardanti specifiche tecniche, prezzo di vendita e data di presentazione ufficiale.

Partiamo analizzando la presunta scheda tecnica. Stando a quanto trapelato, il nuovo Oppo A52 (conosciuto attualmente con il numero di modello PDAM10) vanterà un ampio display forato con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione FullHD+. Sul retro, ci saranno quattro fotocamere a forma di L poste in una zona rettangolare e i sensori fotografici saranno rispettivamente da 12+8+2+2 megapixel.

Come processore, ci sarà una vecchia conoscenza, cioè il SoC Snadpragon 665 di Qualcomm. In accoppiata ci saranno 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Ci sarà poi la versione del software Android 10 e una batteria da ben 5000 mAh (molto probabilmente con supporto alla ricarica rapida).

Per quanto riguarda il resto, è stato riportato che il nuovo device di Oppo sarà disponibile in Cina a partire da maggio in tre colorazioni (Black, Star White and Condensation Purple) ad un prezzo di 1799 Yuan, cioè ad un prezzo di circa 233€ al cambio attuale.