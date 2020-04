Nel corso degli anni, Google ha inserito banner pubblicitari di molti dei suoi prodotti e servizi nel suo motore di ricerca, scelta per cui è stato infatti criticato poiché suppone una sorta di favoritismo per i propri prodotti.

L’azienda nel tempo ha aggiunto una pletora di funzionalità che lo rendono davvero potente. Per quanto riguarda il noto motore di ricerca citato poco fa, è stata scoperta una piccola ma interessante aggiunta. Pare che l’interfaccia di ricerca di Google suggerisca una query di ricerca alternativa, diversa da quella iniziale, basata sulla tua attività di ricerca recente. Ciò significa che se stai cercando qualcosa, Google basandosi sulla tua cronologia ti mostrerà anche altri risultati mirati, che inizialmente non avevi tuttavia richiesto.

Google: risultati di ricerca alternativi, l’elemento chiave è la tua cronologia

Non siamo sicuri che questa funzione utilizzi i dati degli utenti su altre app e servizi o solo ricerche precedenti. Sembra una piccola aggiunta, ma ha un sacco di potenziale. Potresti ad esempio ricercare qualcosa e trovare servizi e prodotti simili associati al nome di ciò che stai cercando. Tutto misurato su quel che potrebbe risultarti utile, su ciò che hai precedentemente cercato, su quelle che potrebbero essere le tue necessità e interessi. Oltre alle semplici ricerche di aziende e prodotti, Search può anche suggerire ricette basate sulla tua attività, suggerendo ad esempio un determinato cocktail che contiene tra gli ingredienti qualcosa che hai precedentemente ricercato.

Questa funzione sembra essere implementata silenziosamente attraverso un aggiornamento sul lato server. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che sia disponibile per tutti. C’è anche una piccola possibilità che si tratti semplicemente di un nuovo test UI / UX. Quindi, che Google stia vedendo come le persone reagiscono ai suggerimenti in base alla propria attività prima di decidere se introdurre questa novità. Come sempre, vi terremo aggiornati.